Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'da kamp çalışmalarına başladı.
08 Ocak 2023 14:32
Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'nın Serik ilçesinde kampa girerek çalışmalarına başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomerie Golf sahalarında gerçekleştirilen kampa, 5 antrenör ile 15 sporcu katıldı.

Takımın yardımcı antrenörü Roland Becker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Golf Milli Takımı olarak uzun yıllardır kamp için Türkiye'yi, havası güzel olduğu için de Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.

Hazırlıkları sürdürdüklerini vurgulayan Becker, "Avrupa'da da güzel tesisler var ancak hem saha hem de otellerin birlikte olduğu böyle bir yer yok. O yüzden tercihimiz Antalya oluyor. 15 gün sonra Portekiz'de bir turnuvaya katılacağız. Türk Milli Takımı ile daha önce hiç mücadele etmedik ancak bir imkan olduğu takdirde oynamak isteriz." diye konuştu.

Becker, Antalya kampının 15 Ocak'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.


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