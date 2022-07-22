Ankara'da golf heyecanı

Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. Ayak müsabakaları Ankara'da yapılacak.
22 Temmuz 2022 20:09
Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayağı, hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, P&G sponsorluğunda Ankara Regnum Golf Country'de yapılacak organizasyonda Süper Tur'da 7, 1. Tur'da 11, toplamda 18 takımdan 144 oyuncu mücadele edecek.

Turun 3. ayak müsabakaları öncesi Süper Tur'da Kemer Golf Kulübü 26 puanla birinci, Bodrum Golf Kulübü 22 puanla ikinci, İstanbul Golf Kulübü 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 1. Tur'da ise Bodrum Golf Kulübü 40 puanla birinci, Ankara Golf Kulübü 35 puanla ikinci, Tauros Golf Kulübü 33 puanla üçüncü durumda bulunuyor.


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