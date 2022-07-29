Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk golf tesisi faaliyete açıldı

Gençlerbirliği Kulübü ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) golf tesisinin açılışını gerçekleştirdi.



OSB firmalarının spor yaşamına katkı amacıyla yapılan Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde bir ilk olan golf tesisinin açılış törenine Akdaş'ın yanı sıra ASO Başkan Vekili ve Ankara Golf Kulübü Başkanı Mustafa Bozkurt ile çok sayıda sanayici katıldı.



Akdaş, başta sanayiciler olmak üzere bölgedeki tüm çalışanların sosyal tesisten yararlanacağını belirterek, şunları kaydetti:



"2012 yılında Türkiye'nin en temiz ve çevreci organize sanayi bölgesi, 2015 yılında çevreci tesis ödülüne layık görülen ASO 1. OSB; yeşil alanları, elma bahçeleri ve ceviz ağaçları ile doğal denge ve temiz çevreyi yaşatarak sanayi üretimini gerçekleştiriyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz golf tesisi, Türkiye'de OSB'ler içerisinde bir ilk. Bu golf tesisi aynı zamanda çalışanlarımızın aktivitesinin gelişmesinde de büyük rol oynayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bölgemizde yaşayan herkesi sosyal tesislerimize davet ediyoruz."



Toplam 1500 metrekare alan içerisinde kurulan golf tesisinde mini driving range, putting green, chip&pitch green alanları yer alıyor.



