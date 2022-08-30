Antalya'da 30 Ağustos Golf Turnuvası

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'da golf turnuvası gerçekleştirildi.
30 Ağustos 2022 19:23
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi

Taurus Golf Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Diamond Golf Sahası'nda 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gross kategorisinde birinci sırayı alan Şehmuz Işık, en uzun vuruş ödülünün de sahibi oldu.

A kategorisinde Bekir Başak Ünal birinci, Emre Bahtoğlu ikinci, Ayşe Altıntaş üçüncü, B kategorisinde ise Mehmet Metin birinci, Behçet Baki ikinci, Yusuf Alirıza Tulgar üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü ise Yavuz Küçük kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri, Taurus Golf Kulübü Kaptanı Ali Kızıldağ ve yetkililerce takdim edildi.


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