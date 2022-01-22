Antalya'da golf heyecanı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 10 etaptan oluşan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak mücadelesi, pazar Antalya'da başlayacak.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında oynanacak mücadele, 3 gün sürecek.



Organizasyonun ilk ayağında İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den 9'u kadın 21 sporcu mücadele edecek.



