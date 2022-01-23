Antalya'da golf heyecanı başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 10 etaptan oluşan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak mücadelesi, Antalya'da başladı.



Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında düzenlenen organizasyonda İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno GolfKulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den 9'u kadın 21 sporcu mücadele ediyor.



Sporcular, 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak.



Türkiye Golf Turu'nun 1. ayağı, 25 Ocak'ta sona erecek.



