Avrupa'nın en iyileri Regnum Carya'da bir araya geliyor

Turkish Airlines Open'ın 3'üncü kez ev sahipliğini üstlenecek Regnum Carya, bu yıl da Avrupa'nın en iyi 78 golfçüsünü ağırlayacak. Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf turnuvası unvanına sahip Turkish Airlines Open'da sporculara toplamda 7 milyon dolar ödül dağıtılacak.Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club'ta gerçekleşecek turnuvaya, geçen yılın şampiyonu, dünyanın 1 numaralı sporcusu Justin Rose'un yanı sıra pek çok ünlü golfçü de katılacak.Son 3 yıldır Turkish Airlines Open Golf turnuvasına başarıyla ev sahipliği yapan Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Turkish Airlines Open ile birlikte dünya çapında tüm golf severlerin gözünü Antalya'ya çeviriyoruz. Geçtiğimiz yıl turnuva süresince yapılan yayınlar tüm dünyada toplamda 500 milyon haneye ulaştı. Bu; hem Türkiye, hem Belek, hem de Regnum Carya'nın dünyaya tanıtılması için eşsiz bir fırsat anlamına geliyor. Ülke ekonomisi ve turizm açısından böylesine büyük ve önemli bir organizasyona 3 yıldır ev sahipliği yapıyor olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.Avrupa'nın en prestijli turnuvaları arasında yer alan Turkish Airlines Open'a 3. kez ev sahipliği yapacak olan Carya Golf Club, British Open şampiyonluğunu toplamda 5 kere elde eden Peter Thompson tarafından kurulan Thompson Perrett & Lobb Golf Course mimarları tarafından, özel olarak tasarlandı.Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası ve Dünyanın en iyi 100 golf kulübü arasında yer alan Carya Golf Club, gözde golf destinasyonu Belek'te yer alan Regnum Carya'da konumlanıyor.