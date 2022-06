Can Gürdenli, Almanya'da bronz kazandı

Baden-Württenberg Golf Federasyonunun organize ettiği 12. International Matchplay Trophy turnuvasında milli sporcu Can Gürdenli bronz madalya aldı.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yer alan Golfpark Kurpfalz'da düzenlenen organizasyon sona erdi.



4 gün süren turnuvada ilk 16'ya kalan erkeklerde Can Gürdenli ile kadınlarda Zeynep Süalp, organizasyonun üçüncü ve dördüncü gününde sabah ve öğleden sonra toplamda ikişer maça çıktı.



Can Gürdenli, yarı finalde Alman rakibi Leonas Jung 4-3 mağlup olarak üçüncülük maçına çıktı. Bu turda Alman rakibi Bashan Graf'ı 3-1 geride bırakan Can, bronz madalyanın sahibi oldu.



Zeynep Süalp ise Alman rakibi Lotte Schuhr'a 2-0 yenilerek organizasyonu 16. olarak tamamladı.