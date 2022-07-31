Engelli milli golfçü, Almanya'da şampiyon oldu

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) Almanya'da düzenlediği 2022 EDGA Uluslararası Bavyera Şampiyonası'nda birinci sırayı aldı.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Golf Club Kidzingen'de yapılan müsabakalara 10 ülkeden 68 sporcu katıldı.



Organizasyonda Engelliler Golf Milli Takımı sporcusu Mehmet Kazan, genel klasman tablosunda 150 (+6) gross skorla şampiyon oldu.



Şampiyonada milli sporcu Karahan Yıldırım ise nett kategoride aldığı 77 puanla organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.











