Engelliler Golf Milli Takımı'ndan Mehmet Kazan, İtalya'da 4. oldu

Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) İtalya'da organize ettiği 2022 Memorial Giovanni Nasi International'da Türkiye adına mücadele eden Mehmet Kazan, 4. oldu.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torino kentinde düzenlenen organizasyonda İtalya, Fransa, İsviçre, Çekya, İsrail, Belçika, Şili, Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, Hollanda, Almanya, Slovakya, İrlanda ve Türkiye'den 60 sporcu yer aldı.



Organizasyonda, milli takım antrenörlerinden İhsan Gencay Asan önderliğinde, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan mücadele etti.



Mehmet Kazan, ilk raunt 80 (+8) gross skor, ikinci raunt ise 77 (+5) gross skorla oynayarak toplam 157 (+13) gross skorla dördüncü sırada yer aldı.



