Golf efsanesi Tiger Woods hastaneye kaldırıldı

ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods'un, California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Yerel kaynaklara göre, Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.