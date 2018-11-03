Golfte Avrupa Turu Üst Yöneticisi, Trabzonsporlu oldu

Golfte Avrupa Turu Üst Yöneticisi (CEO) Keith Pelley, bundan sonra Trabzonspor'u daha sıkı takip edeceğini belirtti.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor Kulübü ve Federasyon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open golf turnuvası için Antalya'da bulunan Keith Pelley'e Trabzonspor atkısı hediye etti.



Atkı ile poz veren Pelley, Trabzonspor'u bildiğini ve bundan sonra daha sıkı takip edeceğini söyledi.



Fotoğraf çekilirken Pelley'in mavi, kendisinin bordo tişörtüne dikkati çeken Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor renklerini golf sahasına taşıdık." ifadesini kullandı.



Dünya golfünün önemli isimlerinden olan Keith Pelley, 2015'in aralık ayında Avrupa Turu'nun üst yöneticiliği görevini üstlenmişti.



Türkiye'de 2018 yılında düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından biri olan 7 milyon dolar ödüllü Turkish Airlines Open, yarın sona erecek.



