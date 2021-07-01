Golfte federasyon kupası heyecanı başlıyor

Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği TGF Federasyon Kupası, 2 Temmuz Cuma günü Marmara Golf Sahası'nda başlayacak.



Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda yapılacak turnuva 4 Temmuz Pazar günü sona erecek. Organizasyonun ilk gününde 18 yaş altı sporcular sahaya çıkacak. İkinci günde erkekler ile kadınlar A, B kategorilerinde yarışacaklar. Üçüncü günde ise erkekler C kategorisi ile 8-13 yaş akademi saha oyuncuları mücadele verecek.



Federasyon Kupası'nda Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İGK, Ataşehir Golf Kulübü, İGGA, Kuşadası Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, AGGSK, Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü,Serik BGA, Ant. Bahçeşehir, Ankara Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt S.K., Başkent GSK, Moda Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü yer alacak.



Şampiyonada ayrıca ferdi lisanslı sporcular da mücadele edecek. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek.



Geçen sene yine Marmara Golf Sahası'nda yapılan müsabakaların şampiyonu, 71 (-1) gross skorla İstanbul Gençler Golf Akademisinden Ilgın Zeynep Denizci olmuştu.







