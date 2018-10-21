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Golfün kalbi Kemer Country'de atıyor! - Golf

Golfün kalbi Kemer Country'de atıyor!

Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge heyecanı devam ediyor.
21 Ekim 2018 10:30
Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge heyecanı devam ediyor.

19 Ekim Cuma günü başlayan ve bugün sona erecek organizasyon başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok golf tutkununu bir araya getirdi.

Düzenlenen organizasyona; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Cavit Yıldız, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer ve Ali Nuri Türker, Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi ünlü isimler katıldı.

Üç gün süren ve 300'e yakın sporcunun katıldığı turnuvada, "Erkekler A-B-C-D" ve "Kadınlar A-B-C" ile "Gençler" olmak üzere sekiz ayrı kategoride mücadele ediyor.

Turkcell Platinum Golf Challenge, bugün saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

MUSLERA VE EŞİ DE GOL OYNADI

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera ve amatör golf oyuncusu olan eşi Patricia Callero da Kemer Country Club'a gelerek özel bir alanda golf oynadı.


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