Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 golf turnuvasından biri olan Turkish Airlines Open 2018'de üçüncü gün müsabakaları tamamlanırken, Çinli sporcu Haotong Li liderliğe yükseldi.



Türkiye Golf Federasyonu tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, 78 golfçü mücadele etti.



Üçüncü günün sonunda Çinli Haotong Li, 196 skor (-17) vuruşla turnuvada ilk sırada yer aldı. Turnuvada ikinciliği ise 199 skor (-14) vuruşla Fransız Alexander Levy ile İngiliz Justin Rose paylaştı.



Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ali Altuntaş 75'inci, Taner Yamaç 77'nci, Leon Açıkalın ise 78'inci sırada yer buldu.



Organizasyon, yarınki müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



