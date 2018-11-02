Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 golf turnuvasından biri olan Turkish Airlines Open 2018'de ikinci gün müsabakaları tamamlanırken, İngiliz sporcu Justin Rose liderliğe yükseldi.



Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, 78 golfçü mücadele etti.



Geçen yılın şampiyonu İngiliz Justin Rose, ikinci gün sonunda 130 skor (-12) vuruşla turnuvada ilk sırada yer aldı. Turnuvada ikinciliği ise, 132 skor (-10) vuruşla İngiliz Tom Lewis, İngiliz Dany Willett ve Danimarkalı Thorbjon Olesen paylaştı.



Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ali Altuntaş 143 skor (+1) vuruşla 58., Leon Açıkalın 153 skorla (+11) 77., Taner Yamaç ise 156 skorla (+14) 78. sırada yer buldu.



Turnuva, yarın yapılacak 3. gün müsabakalarıyla devam edecek.



Yarışmacılar, dört gün boyunca 7 milyon dolar tutarındaki toplam ödülden pay alabilmek için mücadele verecek.



55 ülkede canlı yayınlanıp, 1,5 milyar insanın izleyeceği organizasyon, 4 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



