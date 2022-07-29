Kadın Golf Takımı, finalde

Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda (2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship) finale yükseldi.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde Kadın Milli Golf Takımı, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı 2-1 yenerek finale çıktı.



Milliler, finalde Ukrayna ile karşılaşacak.



Yarı finalde Yunanistan'a 2-1 yenilen Erkek Milli Golf Takımı ise yarın 3-4'üncülük maçında Sırbistan ile mücadele edecek.



