Mehmet Kazan, Hollanda'da şampiyon oldu

Milli golfçü Mehmet Kazan, Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı Dutch Disabled Open 2022 turnuvasında zafere ulaştı.
08 Temmuz 2022 21:41
Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) Hollanda'da düzenlediği Dutch Disabled Open 2022'nin şampiyonu oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lahey şehrinde gerçekleştirilen organizasyona, 12 ülkeden 48 sporcu katıldı.

Milli sporcu Mehmet Kazan, müsabakalar sonunda toplamda 155 (+13) gross skorla oynayarak, Slovak rakibi Jaroslav Salavary ile berabere kaldı ve aralarında bir play-off maçı yapıldı. 12. Çukurda oynanan play-off sonunda Mehmet Kazan, rakibini mağlup ederek Dutch Disabled Open 2022'nin birincisi olmayı başardı.

Müsabakalarda yer alan bir diğer Türk sporcu Karahan Yıldırım ise stableford kategorisinde toplamda 67 puan yaparak, kendi kategorisinde dördüncülük başarısı elde etti.


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