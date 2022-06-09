Milli golfçü Can Gürdenli, yarı finalde

Baden-Württenberg Golf Federasyonunun organize ettiği 12. International Matchplay Trophy turnuvasında milli sporcu Can Gürdenli, yarı finale yükseldi.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yer alan Golfpark Kurpfalz'da devam eden turnuvada ilk 16'ya kalan erkeklerde Can Gürdenli ile kadınlarda Zeynep Süalp, organizasyonun üçüncü gününde sabah ve öğleden sonra toplamda iki maça çıktı.



Can Gürdenli, Alman rakibi Florentin Meller'i 3-2 mağlup ederek ilk 8'e girdi ve çeyrek finale yükseldi. Bu turda Alman rakibi Leo Tiemann'ı 3-2 geride bırakan Can, adını yarın oynanacak yarı finale yazdırdı.



Zeynep Süalp ise Alman rakibi Annalena Moser'a 6-5 yenildi.



12. International Match play Trophy, yarın oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.







