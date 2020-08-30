Milli golfçü, gençlerde Avrupa sekizincisi!

Milli golfçü Ali Berker, Avrupa Genç Ustalar Şampiyonası'nda 8'inci oldu.
30 Ağustos 2020 14:24
Milli golfçü Ali Berk Berker, Avrupa Golf Birliği tarafından organize edilen Avrupa Genç Ustalar Şampiyonası'nda sekizinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden, 70 sporcunun katılımıyla Çekya'nın Mlada Boleslav şehrinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

 Turnuvanın ilk iki raundunda lider durumda bulunan Alman oyuncu Tom Haberer ile sahaya çıkan milli sporcu, ilk raundu 79 (+7), ikinci raundu 71 (-1), final raundunu ise 72 gross skorla oynayarak müsabakayı tamamladı.

 


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