Milli golfçüler İspanya'da mücadele edecek

Milli golfçüler, İspanya'da düzenlenedcek Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nda mücadele edecek.
21 Haziran 2022 19:28
Avrupa Amatör Golf Şampiyonası, çarşamba İspanya'da başlayacak.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, 22-25 Haziran'da Valensiya kentinde düzenlenecek organizasyonda 42 ülkeden 144 sporcu mücadele edecek.

Parador El Saler Golf Sahası'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya, TGF Milli Takım Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde üç milli sporcu katılacak.

Milli sporculardan İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli dünya sıralamasındaki yerinden dolayı direkt, Taner Yamaç ise "wild card" ile şampiyonada yer alacak.


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