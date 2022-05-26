TGF Türkiye Golf Turu'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Türkiye Golf Turu'nda sezonu erkeklerde İbrahim Tarık Aslan, kadınlarda ise İrem Demir şampiyon olarak tamamladı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9 ayak üzerinden oynanan turnuvanın son ayağı İstanbul'da TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı.



Toplam 12 kulüpten 21 sporcunun katıldığı son ayak sonucunda şampiyonluğa erkeklerde İbrahim Tarık, kadınlarda ise İrem ulaştı.



Erkeklerde ikinci sırayı Can Gürdenli, üçüncülüğü ise Berk Çelik elde etti. Kadınlarda ise Sude Bay ikinci, Zeynep Süalp üçüncü oldu.



