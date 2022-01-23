TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak Müsabakaları Başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu, 23 Ocak'da (bugün) Antalya Belek'te başladı.
Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi'nin ilk raundu Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Sahası'nda oynandı.
Sahaya, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu çıktı.
Oynanan müsabakanın ilk raundunun sonunda erkekler grossda Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 75 (+3) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 78 (+6) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Berk Çelik 79 (+7) gross skorla üçüncü sırada bulunuyor.
Kadınlar grossda ise Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 76 (+4) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 79 (+7) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya 83 (+11) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakasının ikinci raundu 24 Ocak Pazartesi günü (yarın) Belek'te yer alan Antalya Golf Kulübü'nün The Pasha Golf Sahası'nda oynanacak.
TGF Türkiye Golf Turu müsabakalarının her ayağının sonunda, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödül alacak.