TGF Türkiye Golf Turu'nun 6. Ayak Müsabakaları Bodrum'da Başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Bodrum'da başladı.



Bodrum Regnum Golf Country'de oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK.İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.



TGF Türkiye Golf Turu 6. Ayak müsabakasının ilk raundunun ardından erkeklerde Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Gürdenli 73 (+3) gross skorla birinci, Sueno Golf Kukübü'nden İbrahim Tarık Aslan 76 (+5) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Berk Çelik 77 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



Kadınlarda, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci 77 (+6) gross skorla birinci olurken, İstanbul Golf Kulübü'nden Almina Erdoğan ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir 79'ar (+8) gross skorla ikinciliği paylaştı.



TGF Türkiye Golf Turu'nun 6. Ayak müsabakalarının ikinci raundu, 16 Nisan Cumartesi günü Bodrum Regnum Golf Country'de oynanacak.



Oynanan final raundunun ardından, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödül alacaklar.



