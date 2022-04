TGF Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayağı Silivri'de sona erdi

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 7. ayağı İstanbul Silivri'de yapıldı.



TGF Silivri Golf Sahası'nda yapılan müsabakalara, Kemer, Klassis, İstanbul, Ankara, Bodrum, Sueno, Ataşehir ve Olympos Golf kulüpleri ile Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi ve National BGK'dan 9'u kadın 21 sporcu katıldı.



Yurtdışındaki yarışmalar için oyuncular bu turnuvalardan seçiliyor"



Turnuvayla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren TGF sportif direktörü ve başantrenör Erol Şimşek, 10 ayaklı turnuvanın 7. ayağını Silivri'de tamamladıklarını belirterek, "Sporcularımız 3 gündür oynuyor. Bu üç gün oynadıktan sonra dünya sıralaması için burada puanlar kazanacaklar. Aynı zamanda ağustosun sonuna kadar milli takımla yurt dışında turnuva oynayacaklar." dedi.



Ağustos sonunda dünya şampiyonluğunun 3 kadın 3 erkek, Avrupa şampiyonluğunun 4 kadın 4 erkek ve 16 yaş Avrupa şampiyonluğunun da 2 kadın 2 erkek yarışmacı olmak üzere düzenleneceğini hatırlatan Şimşek, "Bu oyuncular bu turnuvalardan seçiliyorlar. Turnuvalar için, yaş sınırı olarak en büyüğü 24 yaş altı, en küçükleri de 2009 doğumlu oyuncularımız var. Her yaş içinden oyuncularımızı seçiyoruz." diye konuştu.



Silivri'deki sahanın, tırmanma, eğimler ve rüzgarın çok olması nedeniyle zorlu olduğunu da aktaran Şimşek, mücadelelerin mayısın ortasına kadar devam edeceğini, 18-19 Mayıs'ta aynı zamanda 18 yaş altı Türkiye şampiyonluğu turnuvasının yapılacağını ve kazananların yurtdışına gitmeleri nedeniyle bu turnuvanın çok önemli olduğunu ifade etti.



Dünyada da büyük turnuvaların yaklaştığı hatırlatılan Şimşek, ağustosun son haftası Espritos Santos ismi verilen Dünya Takım Şampiyonluğu'nun Paris'te yapılacağı bilgisini paylaştı. Bu sahada daha önce profesyonel olarak oynadığını ve aynı zamanda 2018'de bir yarışmada mücadele ettiğini anlatan Şimşek, turnuvanın 2 sahada yapılacağını, kadınlarda her ülkeden 3 sporcu olmak üzere 65-70 ülke, son ikinci hafta oynayacak erkeklerde ise 75-77 ülke katılımının olacağını dile getirdi.



Paris'teki şampiyona da yaş sınırının olmadığını ve Türkiye'den de en iyi üç erkek ve üç kadın yarışmacıyı oraya göndereceklerini aktaran Şimşek, takım olarak ilk 35'in içine girmeyi hedeflediklerini söyledi.



Final raundunun ardından kazananlar belli oldu



Silivri'deki 7. müsabakanın final raundunun ardından, erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Taner Yamaç toplamda 220 (+4) gross skorla birinci olurken, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 223 (+7) gross skorla ikinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener de toplamda 231 (+15) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.



Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir'in toplamda 217 (+1) gross skorla birinci olduğu kadınlar grubunda ise, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 225 (+9) gross skorla ikinci ve Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz da toplamda 235 (+19) gross skorla üçüncü sırayı aldı.



Final raundunun ardından, müsabakaya katılan oyunculara törenle 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen miktarlarda ödül çeki verildi.



Ödül törenin ardından basın mensuplarına konuşan kadınlar birincisi İrem Demir, "Bu skoru yaptığım için mutluyum. Bir kaç ay sonra yurtdışı turnuvalarımız başlıyor. Güzel skorlar çıkartarak oraya daha verimli bir şekilde gideceğiz." dedi.



Erkeklerde birinci olan Taner Yamaç da, "Bu tip turnuvalar bizim için yurtdışı turnuvalarına hazırlık gibi oluyor. Daha çok milli takımı oluşturacak oyuncular olduğu için hepimiz bir arada güzel turnuva geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. Ayak müsabakası, 11-13 Mayıs'ta TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleşecek.