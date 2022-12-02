Türk ve Rus turizmciler turnuvada buluştu

Antalya'da Türk ve Rus turizmciler, golf turnuvasında bir araya geldi.
02 Aralık 2022 15:11
Golf Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "Business Club Ryder Cup Türkiye ve Rusya" golf turnuvası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Link Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye Golf Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Dora, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Üçdan ile Andrey Kozlov, Valery Zabrodin ve İgor Khripkov'un aralarında bulunduğu 12 Türk ve 12 Rus turizmci iş insanı katılıyor.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, yaptığı açıklamada, Türk ve Rus iş insanlarını Antalya'da buluşturduklarını söyledi.

Turnuvanın turizm açısından önemli olduğunu vurgulayan Kara, burada iş görüşmeleri de yapılacağını belirtti.


Diğer Haberler

Türk ve Rus turizmciler turnuvada buluştu

Golfte Cumhuriyet Kupası Benardete'nin!

Milli golfçü Ali Berk Berker, UGPM Tour'da birinci oldu

Engelliler Golf Milli Takımı'ndan Mehmet Kazan, İtalya'da 4. oldu

Golf Turu'nda Bodrum Golf Kulübü şampiyon oldu

Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı