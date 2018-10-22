Turkcell Platinum Golf Challenge sona erdi

Turkcell Platinum Golf Challenge Kemer Country, 300'e yakın sporcunun katılımıyla 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilirken, turnuvanın son gününde 8 ana kategorinin şampiyonları da belli oldu. Erkekler A kategorisinde şampiyonluk kupasını Hasan Akçakayalıoğlu, kadınlar A kategorisinde Nonita Chand kaldırdı.



Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell Platinum ayrıcalığıyla İstanbul Kemer Country Golf Sahası'nda gerçekleşen turnuva, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini bir araya getirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de yer aldığı turnuvaya iş dünyasından Nihat Özdemir, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Cavit Yıldız, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer ve Ali Nuri Türker'in yanı sıra Cansen Başaran Symes, Beyhan Benardete, Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı.



İş, sanat ve cemiyet dünyasından golf severleri bir araya getiren turnuvada Erkekler A kategorisinin şampiyonluk kupasını Hasan Akçakayalıoğlu kaldırırken, kadınlar A kategorisinde şampiyon isim Nonita Chand oldu.



Yerli ve yabancı 3 yüze yakın sporcunun katıldığı Turkcell Platinum Golf Challenge, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.



