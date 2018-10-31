Turkish Airlines Open 2018 Golf Turnuvası başlıyor

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek ve 4 Kasım Pazar günü sona erecek "Turkish Airlines Open 2018" Golf Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.



Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçüler Tommy Fleetwood ve Justin Rose katıldı.



Bakan Çavuşoğlu, "Turkish Airlines Open"ın Türkiye'de golfü popüler hale getiren turnuva olduğunu söyledi.



Bu turnuvayla birçok genç oyuncunun Türkiye'de golf oynamaya başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Sadece genç nesli değil, iş adamlarını da bürokratları da diplomatları da burada golf oynarken görüyorum. Bu ayın sonunda diplomatları, bürokratları ve iş adamlarını dahil edeceğimiz bir turnuva düzenliyoruz. Birçok ülkenin diplomatını, iş insanlarını davet edeceğiz. Turkish Airlines Open'a dünya çapında 75 oyuncuya ilave 3 genç Türk golf oyuncusu Ali Altuntaş, Hakan Yamaç ve Leon Açıkalın da katılacak. Bu organizasyon, Avrupa turnuvasından önemli hale geldi. 1,5 milyar kişi bu turnuvayı canlı izleyecek. Bu tür bir turnuvayı organize etmek kolay değil. Türk hükümeti olarak bu turnuvayı desteklemeye devam ettik. Dışişleri Bakanı olarak turnuvaya desteğimizi belirtmek için burada bulunuyorum. Bu turnuva Türkiye'de geleneksel hale geldi."



Ahmet Ağaoğlu: "Muhteşem bir turnuva olacak"



Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Turkish Airlines Open"ın 2013 yılından bu yana altıncı kez Antalya Belek'te gerçekleştirileceğini hatırlattı.



Ağaoğlu, "Muhteşem bir turnuva olacak. Dünya çapında önemli oyuncular, olimpiyat şampiyonu ve geçen seneki turnuvanın kazananı Justin Rose'un yanı sıra Tommy Fleetwood da burada. Avrupa turnuvası takviminin önemli parçası olmaya devam edecek. Dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerinin bizimle turnuvayı takip etmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.



Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, Belek bölgesinin Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu olduğunu dile getirdi.



Belek bölgesinde 16 golf sahası yer aldığını anlatan Öztürk, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir destinasyon yok. Belek bölgesi olarak çok şanslıyız. Golfün yanı sıra aralık, ocak, şubat aylarında buraya binden fazla futbol takımı gelir. Biz bölge olarak, havamızın ve denizin, otellerimizin iyi olmasından dolayı golf, futbol takımları ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Sahamız Avrupa'nın en iyilerinden. Biz bu sahalarda en iyi golfçüleri ağırlamaktan mutlu oluyoruz. 18 delikli, aydınlatmalı golf sahamız var." diye konuştu.



Turnuvanın geçen seneki şampiyonu Justin Rose ise Antalya'da golf sahalarının, kentin havasının, otellerinin, yemeklerinin güzel olduğunu söyledi.



Dünyada golfte sürekli birinci sırada yer almanın zorluğunu anlatan Rose, "Oyunumu geliştirmeye odaklanıyorum. Turnuvayı kazanırsam ana hedefime ulaşacağım. Birinci sırayı yakalayabilecek 4 kişi var. Beni geçecek performans gösteremezlerse birinciliğimi 2-3 defa kazanıp yarım yıl devam ettirebilirim. İki, üç yıl birinci olmak uzun bir çalışma ve rekabeti gösterir. Tiger Woods etkisini görebilmek belli bir zaman alabilir." ifadelerini kullandı.



Tiger Woods'un yeniden golf sahalarına dönüşünün şaşırtıcı olduğuna değinen Rose, "Geri döner diye düşünüyordum. İkinci, üçüncü cerrahi müdahaleden sonra mental olarak döner ama fiziksel olarak dönebilir mi diyordum. Bu şekilde geri dönüş muhteşem, en iyi oyunları tekrarladı. Muhteşem vuruşları var. Onunla oynamak keyifli." değerlendirmesinde bulundu.



Tommy Fleetwood da Antalya'da golf sahalarının çok güzel olduğunu, antrenmanlar sırasında kendisini iyi hissettiğini aktardı.



"Çalışmayı, antrenman yapmayı, kazanmayı seviyorum." diyen Fleetwood, "Justin ile uzun zaman geçirdiğim, turnuvalara katıldığım için daha iyi, daha profesyonel oldum diyebilirim. Kendisine 'dostum' diyebildiğim için şanslıyım." şeklinde görüş belirtti.







