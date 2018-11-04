Turkish Airlines Open 2018'de son gün heyecanı

Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasında son gün atışları başladı.



Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 75 sporcunun yanı sıra Türkiye'den de 3 golfçü yer alıyor.



Sporcular dördüncü ve son gün, kalan 18 çukurda şampiyonluk mücadelesini sürdürecek.



Geçen yılın şampiyonu Justin Rose başta olmak üzere Haotong Li, Alexander Levy, Thorbjon Olesen, Dany Willett, Sam Horsfield, Thomas Aiken, Tommy Fleetwood, Tom Lewis, Kiradech Abhibarnrat ile Türkiye'den Ali Altuntaş, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın'ın katıldığı turnuva bugünkü müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



