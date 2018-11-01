Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başladı

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen toplam 7 milyon Dolar ödüllü Turkish Airlines Open'ın ilk gününü İrlandalı Paul Dunne 64 vuruşla lider tamamladı.



İlk raundu 65 ile bitiren son şampiyon Justin Rose, Padraig Harrington ve Thorbjorn Olesen ise ikinciliği paylaştı. Bu yıl altıncı kez düzenlenen Turkish Airlines Open'da 3 Türk oyuncu da wild card'la sahaya çıktı.



Profesyonel Ali Altuntaş ile birlikte Leon Açıkalın ve Taner Yamaç, dünyanın en önemli golf yıldızlarıyla birlikte oynamanın heyecanını yaşadı.



