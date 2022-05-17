Yapı Kredi Golf Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Yapı Kredi Özel Bankacılık, golf sporunun yaygınlaşması amacıyla Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'na 16. yılında da destek verdi.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14-15 Mayıs'ta, İstanbul Golf Kulübü'nün organizasyonuyla Marmara Golf Sahası'nda düzenlenen etkinliğin ödül töreni, 15 Mayıs'ta Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde gerçekleşti.



Kazananlara ödülleri Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Yönetim Başkanı Abdullah Kutucu tarafından takdim edildi.



Golf camiasını bir araya getiren turnuvada Gross birincileri; kadınlarda Zeynep Çelikoğlu, erkeklerde Hasan Akçakayalıoğlu, gençlerde ise Almina Erdoğan oldu. Kadınlar A Kategorisi'nin birincisi Gül Gürer Alimgil olurken, ikinciliği Zeynep Çelikoğlu, üçüncülüğü ise Nursel Çökelek elde etti. Zeynep Gazioğlu Kadınlar B kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, Ülker Pars ikinci, Cansen Başaran Symes ise üçüncü sırada yer aldı.



Erkekler A Kategorisi'nde zirvedeki isim Oğuz Şenol Yüce oldu. Ahmet Küçük ikinci, Nasut Akosman ise üçüncü sırayı elde etti. Şenol Patan Erkekler B Kategorisi'nde birinciliğe ulaşırken Cahit Kızıldel ikinci, Cem Hakan Elmas üçüncü oldu. Erkekler C kategorisinde ise Mert Kerem Salman birinci, Kaan Kirişçi ikinci, Bekir Aktaş üçüncü sırada yer aldı.



Senyör kategorisinde Christine Şenol ilk sırayı elde ederken Gençler kategorisinde İpek Aygen birinci, Umut Kaan Dindar ikinci, Merve Üçerler ise üçüncülüğün sahibi oldu. Yapı Kredi Özel Bankacılık Golf Turnuvası'nın "Özel Ödüller" kategorisinde ise Zeynep Öztürk, Kadınlar En Uzun Vuruş'u kaydetti. Erkekler En Uzun Vuruş Ödülü'nü ise Erdem Yılmaztürk aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş'a Raif Bilir imza atarken, Bayrağa En Yakın 2. Vuruş Ödülü'nü de Murat Bayrak elde etti.







