13 yaşındaki Türk golfçü, dünya sıralamasına girdi

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çeken 13 yaşındaki milli golfçü Deniz Sapmaz, Türkiye'nin en genç golfçüsü olarak kadınlarda Dünya Amatör Golf Sıralamasına (WAGR) girme başarısı gösterdi.



Türkiye Golf Federasyonu (TGF) milli sporcusu Deniz Sapmaz, daha 13 yaşında ulaştığı ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettiriyor.



AA muhabiri, Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Sapmaz ile kulübünde, başarıları ve hedefleri hakkında konuştu.



Anne ve babasının Ataşehir Golf Kulübüne bağlı golfçü olduklarını belirten Sapmaz, golfe çocukluktan itibaren her gün bu kulübe geldiği için merak saldığını, dikkatini çeken bu spora böylece başladığını söyledi.



Bu sporu yaparken ilk başlarda çok fazla arkadaş edinebildiğini, kulüpte sosyalleşebildiğini aktaran Deniz Sapmaz, "Çünkü yaşıtlarım, arkadaşlarım daha fazla artıyordu. Eğleniyordum onlarla. Sonra biraz daha ciddiye almaya başladım. Gerçi antrenman yaparken yine eğleniyorum hala ama ciddiye aldığım günler daha fazla oluyor. Ama eğlenmek de gerekiyor." dedi.



Golfün nasıl bir spor olduğu ve bu spora ilgisi olan çocuklara ne tavsiyelerde bulunacağı sorulan genç golfçü, şöyle konuştu:



"İlk önce mentalinizin güçlü olması lazım. Çünkü golf sadece yetenekten, ne kadar çalıştığından ibaret bir spor değil. Daha çok zihinsel olarak...Ne kadar çalışırsan çalış. Diyelim ki günde altı saat çalışıyorsun, ama senin o altı saatinden yarım saati verimliyse, bu sana çok katkı vermiyor. Moralini bozmaman gerekiyor. Sonra, spor yapman gerekiyor, yoksa kondisyonun düşüyor. Kondisyonun düştüğü zaman vuramayabiliyorsun. Vuramadığında moralini bozarsan, yani mental olarak güçlü değilsen skorunu etkiliyor."



- "Eğitiminin de iyi olması gerekiyor"



Deniz Sapmaz, eğitimini ve golf sporunu bir arada yürütmesi hakkında, "Eğitiminin de iyi olması gerekiyor. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Sakatlanabilirim, yani bu da bir gerçek çünkü. Özel eğitime de önem vermem gerekiyor. Bunu da programla, zamanımı yönetmeyle yapıyorum." ifadelerini kullandı.



Sapmaz, bu yıl katıldığı turnuvalar ve elde ettiği başarılarla ilgili şunları kaydetti:



"Bu sene benim için önemliydi. Çünkü yoğun turnuvalarım vardı bu zamana kadar. İlk önce Antalya'da, U.S Kids turnuvasında oynadım. Güzel bir skor yaptım ve orada birinci oldum. Sonra Kıbrıs Rum Kesimi'nde yine son gün birinciliğe yükseldim. Daha sonra ise Malaga'da ikinci oldum. Türkiye Federasyonunun düzenlediği ligler var. O liglere milli takım aday kadrosu ve milli takım katılıyor. Yani Türkiye'deki en iyi golfçüler katılıyor. Orada başarı sağladım, birinci oldum. O yüzden dünya sıralamasına girdim. Dünya sıralamasında Türkiye'deki en genç yarışçı oldum. Dünya sıralamasına girdikten sonra Malta'ya gittim. Malta Golf Federasyonunun düzenlediği 2023 Malta Junior Open'da genç kızlar şampiyonu oldum."



- "Bir Türk olarak uluslararası alanda tanınmak istiyorum"



Geçen sene AA ile yaptığı röportaj hatırlatılarak, hedefleri de sorulan Sapmaz, şunları kaydetti:



"En son görüştüğümüzde ben size 'Young Master'a gitmek istiyorum' demiştim ve gittim. Bu sene yine hedeflerimden bir tanesi o. Kısa vadeli olarak bu sene birkaç tane turnuvaya katılmak istiyorum geçen sene söylediğim gibi. Evian Juniors Cup, 14 yaş altı kategorili turnuva, en önemli turnuvalardan birisi benim için. Ona gitmek istiyorum. Çünkü 14 yaş olarak son senem. Uzun vadeli olarak da LPGA'da (Kadınlar Profesyonel Golf Birliği) oynamak istiyorum. Yani her ülkeden en iyi oyuncuların oynadığı turnuvalar. O turnuvalarda geleceğin belirleniyor. Oraya gitmek için ama uzun bir yol gerekiyor. Ayrıca hedeflerimden biri de Türkiye'ye golfü daha çok tanıtabilmek. Bir Türk olarak uluslararası alanda tanınmak istiyorum. Bu yolda ilerlemem, yol kat edebilmem için bana yardımcı olan aileme ilk önce çok teşekkür ederim. Türkiye Golf Federasyonuna, kendi kulübüm olan Ataşehir Golf Kulübüne, ayrıca benim yanımda olan bütün hocalarıma da çok teşekkür ederim."



"Dünya sıralamasında bir numara olma hedefin var mı?" sorusuna karşılık genç golfçü, "Dünya sıralamasında birinci olursam her şey çok güzel olur ve bence onun için daha zamanım var. Ve olurum bence." yanıtını verdi.



- Bu yıl elde ettiği başarılar



Bu yıl ocak ayında düzenlenen "U.S Kids Antalya Turkish Open 2023"te dünya çapında katılan tüm yarışçılar içinde kendi yaş grubunda birinci olan Sapmaz, Polonya'da 1-3 Şubat'ta düzenlenen "5 Stars International Cup" 15 yaş altı kategorisinde de birincilik elde etti.



Kıbrıs Rum Kesimi'nde 12 Şubat'ta düzenlenen "Nicos Severis Junior Open 2023"te de birinci olma başarısı gösteren milli golfçü, şubat sonunda Malaga'da düzenlenen "Toro Tour Andalucia Golf Series"te ise ikinci oldu.



Türkiye Golf Federasyonu'nun 10-11 Mart'ta organize ettiği lig sıralaması turu birinci ayağında birinci sırayı alan Sapmaz, bu derecesiyle 13 yaşında Dünya Amatör Golf Sıralaması'na giren en genç Türk golfçü olma başarısı gösterdi.



Malta'da 3-5 Nisan'da düzenlenen, 18 ülkeden 63 sporcunun katıldığı "Malta Junior Golf Open"a katılan Sapmaz, burada da 26 kişilik 18 yaş altı kadın yarışçılar arasında yine birincilik elde etti.