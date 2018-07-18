Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya bölgesi 4. ayak müsabakaları sona erdi.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, National BGK, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Bel-ka Golf Kulübü, National AGGA, Cornelia Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve Serik BGA Golf Kulübünden 22'si kadın, 58 sporcu mücadele etti.



İki gün süren yarışmalarda erkekler gross kategorisinde Bodrum Golf Kulübünden Yılmaz Batan 161 gross skorla birinci oldu. Sueno Golf Kulübünden Mehmet Çalışkan 162 gross skorla ikinciliği, National BGK'dan Veli Buğra Kuş ise 164 gross skorla üçüncülüğü elde etti.



Genç kızlarda Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık 157 gross skorla birinci, National BGK'dan Hatice Yağmur Demir 168 gross skorla ikinci, takım arkadaşı Ayşe Demir de 169 gross skorla üçüncü oldu.



Erkekler A kategorisinde National BGK'dan Veli Buğra Kuş birinci, Bodrum Golf Kulübünden Yılmaz Batan ikinci, takım arkadaşı Emircan Sahan ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler B kategorisinde ise Cornelia Golf Kulübünden Behat Buğra Çelik birinci, Serik BGA'dan Ahmet Karaçan ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Demir Kirimgeri de üçüncü olmayı başardı.



Genç kızlar A kategorisinde National BGK'dan Hatice Yağmur Demir birinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ikinci, Bodrum Golf kulübünden Mira İçgören ise üçüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde Ankara Golf Kulübünden Deniz Kaya birinci, takım arkadaşı Erin Özyürek ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Sualp üçüncü sırayı aldı.



Turnuvanın Antalya bölgesi 5. ayağının, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Kaya Palazzo Golf Kulübünde gerçekleştirileceği belirtildi.







