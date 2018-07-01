2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu'nda 3. ayak tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 3. ayak müsabakaları, sona erdi.



Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, National BGK, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Bel-ka Golf Kulübü, National AGGA, Cornelia Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve Serik BGA Golf Kulübünden 21'i kadın, 54 sporcu yarıştı.



İki gün süren yarışmaların erkekler gross kategorisinde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan, 157 gross skorla birinci oldu. Bodrum Golf Kulübünden Yılmaz Batan ve National BGK'dan Veli Buğra Kuş 161 gross skorla ikinciliği paylaştı.



Genç kızlarda National AGGA'dan Melike Kurucan 148 gross skorla birinci, National BGK'dan İrem Demir 155 gross skorla ikinci, takım arkadaşı Petek Peker de 156 gross skorla üçüncü oldu.



Erkekler A kategorisinde National BGK'dan Veli Buğra Kuş birinci, takım arkadaşlarından Süleyman Emre Ergün ikinci, Cem Başpınar ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler B kategorisinde Serik BGK'dan Hasan Haşim Okudan birinci olurken, aynı kulüpten Kadirhan Yener ikinciliği, Cornelia Golf Kulübünden Behat Buğra Çelik de üçüncülüğü elde etti.



Genç kızlar A kategorisinde National AGGA'dan Melike Kurucan birinci, National BGK'dan Petek Peker ikinci, aynı kulüpten İrem Demir üçüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde National BGK'dan Hatice Kübra Ertan birinciliği elde ederken, Ankara Golf Kulübünden Erin Özyürek ikinci, National BGK'dan Hatice Sarı üçüncü sırayı aldı.



Turnuvanın Antalya Bölgesi 4. ayağı, 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.



