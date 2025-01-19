2025 TGF Türkiye Golf Turu sıralama müsabakaları başladı

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2025 yılı faaliyet takvimi kapsamındaki Türkiye Golf Turu sıralama müsabakalarıyla Antalya'da başladı.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen organizasyona, 49'u erkek 74 sporcu katıldı. Golfçüler 3 gün boyunca 54 çukurda sıralamaya girmek için mücadele edecek.



Erkeklerde ve kadınlarda ilk 18'e giren sporcular TGF Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanacak. 2025 TGF Türkiye Golf Turu toplamda 8 ayak, her ayak da 3'er raund oynanacak.



Öte yandan sıralamaya giren sporcular, 22-26 Ocak'ta Antalya'da milli takım aday kadro kampıyla sezonun ilk çalışmasına başlayacak.



TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Golf Turu'ndaki sporcuların milli takım aday kadrosunu oluşturduğu belirterek, bu sporcuların bir yıl boyunca yurt dışındaki müsabakalarda Türkiye'yi temsil edeceklerini kaydetti.



Turnuva 21 Ocak'ta sona erecek.



