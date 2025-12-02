32. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı

Antalya Belek'te düzenlenen 32. Golf Mad Turnuvası, 28 ülkeden 260 golfçünün katılımıyla 4 gün sürecek ve profesyonellere 90 bin avro, amatörlere ise konaklama ve uçak bileti ödülleri sunulacak.
02 Aralık 2025 12:09
Profesyonel ve amatör golfçüleri buluşturan 32. Golf Mad Turnuvası, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Golf Mad tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada, 28 ülkeden 52'si profesyonel 208 golfçü mücadele ediyor.

Dört gün sürecek organizasyonda sporcular, 54 çukurda şampiyonluk için yarışacak.

Turnuvaya, 6 kez dünya şampiyonu Simon Dyson, 4 kez dünya şampiyonu Robert Rock, 1 kez dünya şampiyonu Damien McGrane da katılıyor.

Organizasyon sorumlusu Golf Mad Direktörü Bekir Kara, gazetecilere, turnuvayı dereceyle bitiren profesyonel golfçülerin toplam 90 bin avroluk ödülün sahibi olacağını söyledi.

Turnuvayı birinci tamamlayan profesyonel golfçüye 5 bin avro ödül verileceğini aktaran Kara, amatör golfçülere de Cullinan Otel'de konaklama ve sahada oyun oynama ile Pegasus Havayolları'na ait uçak bileti ödülleri olduğunu ifade etti.

Kara, kış döneminde bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanan turnuvaya önemli golfçülerin katıldığına dikkati çekti.

Organizasyon, 6 Aralık'taki ödül töreniyle sona erecek.


