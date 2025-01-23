7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı.
23 Ocak 2025 15:07
Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı.  Belek Turizm Merkezi'nde Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen şampiyonaya Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya, İsviçre olmak üzere 9 ülkeden 74 profesyonel ve amatör golcü katılıyor.

Erkekler ve kadınlarda 5'er kategoride yapılacak turnuvada sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olmak için mücadele edecek.

Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, gazetecilere, şampiyonada Balkan ülkelerinin büyük bir bölümünün katıldığını söyledi.

Şampiyonanın artık geleneksel hale geldiğini aktaran Kara, gelecek yıl da ocakta Antalya'da düzenleneceğini bildirdi.

Şampiyona 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.


Diğer Haberler

7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da başladı

2025 TGF Türkiye Golf Turu'nda mücadele edecek sporcular belli oldu

Türkiye Golf Turu sıralama müsabakaları, Antalya'da başladı

Milli golfçü Mehmet Kazan, şampiyon oldu!

Cornelia Masters ve Open turnuvaları bitti

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Dubai'de 1. oldu!