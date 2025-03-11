Almina Erdoğan, ABD'de birinci oldu

Central Florida Spring Break Gençler Açık Golf Turnuvası'na katılan Almina Erdoğan, 14-18 yaş kızlar kategorisinde birinciliği elde etti.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Kissimmee şehrinde düzenlenen organizasyona 123 sporcu katıldı.



Almina, 13 ülkeden 28 sporcunun yarıştığı 14-18 yaş kızlar kategorisinde, iki gün sonunda toplam 144 gross skorla oynayarak zirvede yer aldı.



Tüm katılımcılar arasında ise 3. sırayı alan Almina, aralık ayında düzenlenecek Şampiyonlar Turnuvası'na katılma hakkı kazandı.



