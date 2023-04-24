Antalya'da 23 Nisan Golf Turnuvası heyecanı yaşandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Golf Turnuvası düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taurus Golf Kulübü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Golf Turnuvası, Cullinan Golf Kulübü'nde gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu Fatih Biçer oldu. A kategorisinde ise Ayhan Karaağaç birinci, Emre Bahtoğlu ikinci, Anıl Amiklioğlu üçüncü oldu. B kategorisinde Alirıza Tulpar birinciliği, Mustafa Altıntaş ikinciliği, Ercan Oruç ise üçüncülüğü elde etti. Bayrağa en yakın atışı Oğuzhan Alp yaparken; en uzun vuruş ödülünü Fatih Biçer kazandı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle Titanic ve Cullinan otellerinin sahibi Mehmet Aygün tarafından verildi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ, turnuvanın düzenlenmesinde ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kızıldağ, "Ulusal bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak tüm katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" dedi.