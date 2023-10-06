Azerbaycan Zafer Turnuvası başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Azerbaycan Zafer Turnuvası", 7-8 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Turnuvaya, Azerbaycan ve Türkiye'den toplamda 72 golfçü katılacak.



TGF Başkanı Yıldırım Demirören ve Azerbaycan Golf Federasyonu (AGF) Başkanı Rauf Khalilov, iki ülke federasyonu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz nisan ayında bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.



Bu anlaşma kapsamında iki ülke arasında ilk defa düzenlenecek ve Azerbaycan Golf Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Azerbaycan Zafer Turnuvası", 7-8 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.



Cumartesi günü başlayacak ve iki gün sürecek Dreamland Golf Kulübü'nde oynanacak turnuvaya ülkemizden 40, Azerbaycan'dan 32, toplamda 72 golfçü katılacak.



Turnuvanın final raundunun ardından gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren golfçüler kupalarını alacaklar.