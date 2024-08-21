Bodrum The BO Viera Golf Cup Turnuvası tamamlandı

BESA Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Bodrum The BO Viera Golf Cup Turnuvası'nda golf tutkunları bir araya geldi.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Golf Kulübü tarafından golf sporunu yaygınlaştırmak amacıyla, BESA Holding ana sponsorluğunda düzenlenen The BO Viera Golf Turnuvası tamamlandı.



BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci'nin de izleyenler arasında olduğu turnuvaya golf tutkunlarının ilgisi yoğun oldu.



BESA Holding'in Bodrum'daki projesi The Bo Viera'da düzenlenen etkinlikte, projenin iç mekanında kurulan "Bo Golf" adlı stüdyonun açılışı da yapıldı.



Açılışta konuklara interaktif golf deneyimi yaşatılırken Bo Golf stüdyosunda tüm dünyadan 350 golf sahası paylaşıldı.



Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen BESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bezci, şirket olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak her türlü etkinliğin paydaşı olmayı önemsediklerini belirterek, sporun da bu organizasyonların başında yer aldığını kaydetti.



Bezci, Türkiye'nin spor turizminde önemli yerlere geldiğini, özellikle bölgede düzenlenen golf turnuvalarıyla dünyada kendine önemli bir yer edinme yolunda olduğunu aktararak, "Golfe katkı sunmak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da altını çizdiği gibi Bodrum'da turizmin çeşitliliği anlamında da önem taşıyor. 50 yıllık mimarlık yaşamında Ankara başta olmak üzere yurt genelinde konut, iş merkezi, AVM, alt yapı dışında bir iş adamı olarak enerji, bilişim gibi yüzlerce çalışmaya imza attım. Ancak beni en fazla heyecanlandıran ve gençliğimden beri hayalim olan bir proje vardı. Bodrum... The Bo Viera çok şükür benim en büyük hayalimi gerçekleştirmemi sağladı." ifadelerini kullandı.



BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci de holding olarak Ankara'da 3 büyük projelerinin devam ettiğini hatırlattı.



Bezci, "The Bo Viera projemizin de son etabı kısa sürede tamamlanmış olacak. Ayrıca enerji, bilişim, hizmet ve AVM yatırımlarımız da son hızla devam ediyor. Bu yoğun iş temposunda bizleri en fazla rahatlatan etkinliklerden biri de golf. Turnuvaya katılım sağlayan tüm golf severlere, sporculara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bodrum Golf Kulübü yetkililerine, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük, daha güzel organizasyonlara hep birlikte imza atarız." açıklamasında bulundu.



The Bo Viera projesinde satışlar sürüyor



BESA Holding'in toplam 300 milyon dolarlık yatırımla, Bodrum Gündoğan'da hayata geçirdiği The Bo Viera projesinde satışlar sürüyor. 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan 76 villa, 234 rezidans ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton ile bölgenin en prestijli yaşam alanı olmayı hedefleyen proje, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam konsepti sunuyor



