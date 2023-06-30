Can Gürdenli final raundu oynayacak

Golf branşında Estonya'da ki turnuvaya katılan Can Gürdenli finale kalmayı başardı.
30 Haziran 2023 22:15
Avrupa Golf Birliği'nin organize ettiği 2023 European Amateur Championship, Estonya'da oynanan müsabakalarla devam ediyor.

28 Haziran tarihinde Parnu Bay Golf Links'de başlayan organizasyonda 34 ülkeden, toplamda 144 sporcu mücadelelerini sürdürüyor.

Şampiyonada ülkemizi temsil eden milli sporcu Can Gürdenli, oynanan ilk raundu 68 (-4) gross skor, ikinci raund 68 (-4), üçüncü raundu da 69 (-3) gross skorla toplamda 205 (-11) gross skor oynayarak 36'ncı sırada yer aldı. Gürdenli, elde ettiği bu skorla 2023 European Amateur Championship'de cut'ı geçerek yarın oynanacak final raundunda oynamaya hak kazandı.

17 YIL SONRA İLK

Türk golf tarihinde milli golfçü Hamza Hakan Sayın, 2006'da İtalya'da oynanan European Amateur Championship'de cut'ı geçme başarısı göstermişti. 17 yıl sonra milli sporcu Can Gürdenli yeniden aynı başarıyı elde ederek final gününde mücadele edecek.


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