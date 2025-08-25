Milli golfçü Deniz Sapmaz, Liechtenstein Open 2025'te şampiyon oldu.



22–24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Liechtenstein Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Liechtenstein Open 2025 golf turnuvasında, milli sporcular ülkemizi başarıyla temsil etti. Turnuva, İsviçre'nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında gerçekleştirildi.



Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda milli sporcularımız, sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.



Milli sporcu Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skor elde ederek turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayıp şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı. Bir diğer milli sporcu Sude Bay ise, birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skor elde ederek 221 (+5)



gross skorla üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.



