Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

Antalya'da düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.
07 Haziran 2024 13:29
Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada Türkiye ve Kazakistan takımlarından toplam 48 golfçü mücadele etti. Federasyonlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini amacıyla düzenlenen turnuvada golfçüler Ryder Cup formatında yarıştı.

Üç gün süren müsabakalarda iki gün takım oyunu, bir gün bireysel oyun oynandı. Oyunların ilk raundunun sonunda Türkiye takımı 10, Kazakistan takımı 3 puan, ikinci raundun sonunda Türkiye takımı 7,5, Kazakistan takımı 5,5 puan, turnuvanın son raundunda ise Türkiye takımı 15,5, Kazakistan takımı 10,5 puan elde etti. Turnuvayı Türkiye takımı toplamda 33, Kazakistan takımı ise toplamda 19 puanla tamamladı. Türkiye takımı elde ettiği puanla şampiyonluğa ulaştı.

Final raundunun ardından düzenlenen ödül gecesinde şampiyon Türkiye takımına kupasını, Kazakistan Golf Federasyonu Başkanı Berik Kaniyev verdi. 


Diğer Haberler

Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

Dostluk Golf Turnuvası başladı

Azerbaycan'da, "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvası düzenlendi

Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da şampiyon!

Hasan Özgüven Cup'ta golf tutkunları bir araya geldi

TGF Türkiye Golf Turu 2024 müsabakaları tamamlandı