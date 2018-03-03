Dünya Kadınlar Golf Turnuvası Bodrum'da yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Golf Turnuvası'na, 70 sporcu katıldı.



Bodrum Golf Kulübünce bu yıl altıncısı düzenlenen The Marmara Bodrum Geleneksel Dünya Kadınlar Günü Golf Turnuvası'na, İstanbul, Ankara ve İzmir'den 70 sporcu katıldı. Turnuva renkli görüntülere sahne oldu.



Bodrum Golf Kulübü Genel Müdürü Caner Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü Golf Turnuvası'nın artık geleneksel hale geldiğini söyledi.



Kadınlar günü dolayısıyla böyle bir organizasyonda bir araya geldikleri için mutlu olduklarını Tuna, "Önümüzdeki yıllarda da kadınlarla coşkulu şekilde bu turnuvayı devam ettirmeyi umuyoruz." dedi.



Turnuva kapsamında Bitlis'deki bir okula kitap yardımı yapacaklarını anlatan Tuna, "Kadınlarımızın dayanışması bizi çok mutlu ediyor. Spor için bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikleri sosyal sorumluluk içerisinde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Bodrum Golf Kulübü kaptanı Oya Dağlı da bu tür organizasyonların çok önemli olduğuna işaret etti.



