European Senior Men's and Ladies Championship 2025 başlıyor

uropean Senior Men's and Ladies Championship 2025 turnuvası 12 Haziran'da Antalya'nın Serik ilçesinde başlayacak
10 Haziran 2025 14:38
  • Yorum Yaz
  • Paylaş
Antalya'nın Serik ilçesinde 141 amatör sporcunun mücadele edeceği European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da başlayacak.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen ve kıtanın en prestijli, kıdemli golf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da Belek'te gerçekleştirilecek.

50 yaş ve üzeri amatör kadın ve erkek golfçülerin yer aldığı turnuvada, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden 141 amatör sporcu katılacak. Sporcular, Cornelia Golf Club'ta Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Turnuvada, 'stroke play' formatında oynanacak müsabakada bireysel performanslar öne çıkacak. Katılımcıların Belek'in doğal güzellikleri ve golf turizmi olanaklarını deneyimleyeceği turnuva 3 gün sürecek.


Diğer Haberler

European Senior Men's and Ladies Championship 2025 başlıyor

Dünyanın en büyük amatör golf turnuvası "Turkish Airlines World Golf Cup" Astana'da da yapıldı

Golf Milli Takımı, Polonya'daki şampiyonada yarışacak

Milli golfçü Sude Bay, Estonya'da ikinci oldu

Mehmet Kazan, İngiltere'de mücadele edecek

Turkish Airlines ikinci Pro-Am turnuvası bitti