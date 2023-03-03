Futgolf Dünya Kupası'nın Türkiye Karması belli oldu

ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentinde 27 Mayıs-6 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması belli oldu.



Kaydını yaptıran toplam 29 oyuncunun yer alacağı Türkiye Karması'nın kaptanlığını Emre Uğurlu yapacak.



Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) tarafından Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneğine (FGSD) verilen kontenjana göre erkeklerde 19, kıdemlilerde 9 ve kadınlarda bir oyuncu kategorisinde mücadele edecek.



Türkiye Karması'nda yer alan isimler şöyle:



Erkekler: Göksel Aksu, Abdullah Arslan, Gökalp Demir, Mustafa Eröğüt, Yusuf Eyice, Tuğcan Mirza Pala, Furkan Pazarcı, Metin Subaşı, Ralph Tolga, Yaman Zoral, Zafer Altınok, Levent Baş, Turgut Bingöl, Melih Erten, Mert Güvenç, Faruk Pazarcı, Turan Salmanlı, Evren Sürmen, Özgür Yalçın



Kıdemli: Osman Bayazit Genç, Murat İçin, Necip Pazarlı, Ufuk Şansal, Fırat Yanç, Tamer Erbek, Barış Karabulut, Aydın Salur, Emre Uğurlu



Kadınlar: Bilgin Defterli



Futbol ve golfü bir araya getiren ve golfün bir alt sporu olan "Futgolf", golf kurallarıyla oynanıyor. Futbol topunun kullanıldığı bu branşta sporcular, delikler golf deliğine göre daha büyük ve 9 veya 18 delikli sahalarda mücadele ediyor.



