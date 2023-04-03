Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney işbaşı yaptı

Golf Milli Takımı'nın yeni başantrenörü İrlandalı Keith Coveney, göreve başladı.



Tecrübeli antrenör, TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek kampta milli takım aday kadrosunda bulunan sporcularla bir araya geldi. Coveney'in iş başı yaptığı kampta milli takım başantrenör yardımcısı Gencer Özcan ile antrenörler İhsan Gencay Asan ve Begüm Yılmaz'ın yanı sıra 26 sporcu yer alıyor.



Dünya golfünde etkili olan 3D Fluid Swing Biyomekanik, TPI Expert ile Trackman Golf sistemlerinde uzmanlaşan, Almanya Golf Birliği C lisansı sahibi Covoney, ay-yıldızlı sporcuların oyun ve saha becerilerini geliştirmek, fiziksel yetenekleriyle zihinsel fonksiyonlarını birleştirmek için çalışmalar yapacak.



Coveney: "Türkiye'de çok fazla yetenekli sporcu var"



Coveney, milli sporcularla tanışmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Uzmanlaştığı teknolojik sistemleri Türkiye'de oyuncular üzerinde uygulayacağını aktaran 54 yaşındaki başantrenör, "Bunun oyunculara çok faydası olacak. Gelecekte faydasını çok fazla göreceğiz. Türkiye'de çok fazla yetenekli sporcu var. Sadece birkaç dokunuş gerekli. Bunu hep beraber başaracağız." diye konuştu.



Türkiye'nin sahalar konusunda üst seviyede olduğuna değinen Coveney, "Türkiye, özellikle İstanbul ve Belek'te dünya seviyesinde sahalara sahip. Aynı zamanda golfe çok ilgi duyan bir genç nüfusunuz da var. Bundan dolayı Türkiye'nin şansı hem mevsim hem de Türk gençliğinin golfe bakış açısının olumlu olması." ifadelerini kullandı.



Keith Coveney, milli takımdaki hedefleriyle ilgili, "Yapacağım çalışmalarla milli takımımızda bulunan birkaç oyuncuyu Avrupa Turu seviyesine çıkarmayı planlıyorum. Çalışmalarımızın karşılığını bunu başararak alacağız." şeklinde görüş belirtti.



Antrenör gelişimine de önem vereceklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Golf gelişimi, antrenör kalitesinden gelecek. Antrenör gelişimini tamamlarsak alttan gelen küçük yaştaki oyuncular daha iyi gelişeceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Gencer Özcan: "Hocamız çok tecrübeli"



Milli Takım Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan, Keith Coveney'in Türk golfüne önemli katkılar yapacağını söyledi.



Coveney'in tecrübesine vurgu yapan Özcan, "Hocamız çok tecrübeli bir antrenör. İrlanda golfü, dünyada kendini birçok kez kanıtlamış durumda. Keith Coveney'in milli takımımıza bütün yaş kategorilerinde pozitif katkı yapacağını düşünüyorum." dedi.



Milli takım antrenörü İhsan Gencay Asan ise teknik ekip olarak Coveney'in tecrübelerinden yararlanacaklarını aktararak, "Onun olmadığı zamanlarda burada sporcularımızın gelişimini takip edeceğiz. Türk golfü için güzel bir fırsat. Golf, İskoçya, İrlanda, İngiltere'de doğup büyüyen bir spor. Bu ülkeler hala ekol olarak dünya golfüne yön veriyor. İnşallah Türkiye'de de Keith ile başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.



