Golf Milli Takımı'nın Belek'teki kampı başladı

Golf Milli Takım'ın kamp çalışmaları, başantrenör Keith Coveney yönetiminde Antalya'da start aldı.
05 Mayıs 2023 19:21
Golf Milli Takım'ın kamp çalışmaları, başantrenör Keith Coveney yönetiminde Antalya'da başladı.

Belek'te bulunan Gloria Golf Sahası'nda başlayan kamp kadrosunda 12'si kadın toplam 22 sporcu yer alıyor.

Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, gazetecilere yaptığı açıklamada, aday kadro ile daha önce nisan ayında İstanbul'da kamp çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de golf potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Coveney, "Gençlerin ileriye dönük ciddi başarılar alacağını düşünüyorum. Türkiye'de yapılan golf turu müsabakalarındaki sıralamaya göre başarılı olan golfçülerimizi Avrupa Golf Turu takım şampiyonalarına götüreceğiz." diye konuştu.

Milli takımın kampı 11 Mayıs Perşembe tamamlanacak.


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