Golf Milli Takımı, Polonya'daki şampiyonada yarışacak

Golf Milli Takımı, Polonya Golf Birliği tarafından organize edilen Polish Men's and Ladies' Championship 2025'de boy gösterecek.
05 Haziran 2025 18:11
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Golf Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak 2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Polonya Golf Birliği tarafından Black Water Links Golf Sahası'nda 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenör Koray Varlı yönetiminde Türkiye'yi temsil edecek milli takımda, kadınlarda Duru Taşkın, Deniz Sapmaz, Elif Demirci, Sude Bay, erkeklerde ise Ahmet Kodakoğlu, Efe Sargın, Kerem Karşı ve Muhsin Aras Biçer yer alıyor.


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